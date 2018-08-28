Вчера М.Видео (MVID RX – без рекомендации) опубликовало хорошую отчетность по МСФО за 1 п/г 2018 г., показавшую как сильную динамику продаж, так и хорошую рентабельность. Эта отчетность стала первой с момента приобретения сети «Эльдорадо» в конце апреля, таким образом, она консолидирует операции этой сети приблизительно за два месяца. В итоге выручка М.Видео возросла на 42% (здесь и далее – год к году) до 118,1 млрд руб. (2,0 млрд долл.), а EBITDA удвоилась и достигла 9 млрд руб. (152 млн долл.). При этом рентабельность по EBITDA выросла на 2,1 п.п. до 7,6%. На основании про-форма отчетности выручка компании увеличилась на 16% до 175,3 млрд руб. (3,0 млрд долл.), а EBITDA – на 184% до 9 млрд руб. (152 млн долл.), при рентабельности по EBITDA на уровне 6,0% (+3,5 п.п.)

Компания подтвердила свою оценку размера синергии от приобретения Эльдорадо. Рост рентабельности был обеспечен несколькими факторами, включая синергетический эффект от приобретения Эльдорадо, который положительно сказался на уровне валовой маржи за счет объединения закупок, размера рекламных расходов относительно выручки и арендных платежей. В частности, валовая прибыль М.Видео выросла на 47% до 30,8 млрд руб.(518 млн долл.), при валовой рентабельности на уровне 26,0% (+0,9 п.п.). При этом на основании про-форма отчетности валовая рентабельность улучшилась на 1,7 п.п. до 25,7%. В итоге компания подтвердила свою оценку синергии от приобретения Эльдорадо в размере 4 млрд руб. на уровне EBITDA в этом году, что на момент объявления сделки выглядело достаточно амбициозным.

Макроэкономическая ситуация может создать риски для результатов второго полугодия. Хорошие результаты М.Видео в 1 п/г отражают успешность процесса интеграции операций Эльдорадо и правильность выбранной стратегии, предполагающей консолидацию рынка и использование мультиформатной модели бизнеса. В то же время конъюнктура на рынке потребительской электроники в этом году пока была достаточно благоприятной, но высокая волатильность курса рубля, наблюдающаяся в последнее время, может создать дополнительные риски для компании. Также сделка по приобретению российских активов сети MediaMarkt, которая должна быть закрыта в ближайшее время, может оказать краткосрочное давление на рентабельность в ближайшем будущем, хотя и является, на наш взгляд, стратегически оправданной. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям М.Видео.