Сегодня мы наблюдали нейтральное открытие российских индексов. На прошлой неделе ситуация на нашем рынке несколько стабилизировалась благодаря тому, что в фонды, инвестирующие в Россию, вторую неделю подряд наблюдается приток средств. Появилась ясность относительно дополнительного налогообложения металлургических компаний – налоговый пресс усиливаться не будет. Благодаря этому акции компаний черной металлургии за неделю выросли на 3-9%. Дополнительный позитив после встречи Путина и Меркель получили акции Газпрома. Появилась также уверенность, что проект Северный поток будет реализован в срок. Не случайно акции Газпрома выросли за неделю на 2%. Вчерашний день также не испортил настроения инвесторов. Цены на нефть остаются на высоком уровне. На прошлой неделе мы писали о наличии бычьих расхождений на графике нефти – нефть выросла. Но сейчас пора закрывать «длинные» позиции.

Немощный отскок индекса РТС от апрельских минимумов не внушает оптимизма. Индекс МосБиржи может расти за счет ослабления рубля, а за счет каких факторов будет расти индекс РТС? Вероятно пробитие апрельских минимумов «медведи» приберегли на осень. Покупка возможна исключительно со спекулятивными целями – 1110 пунктов.

В сентябре мы ждем ухудшения ситуации на мировых рынках. Индекс облигаций Russian Government Bond RGBI показывает, что ситуация на рынке облигаций не улучшается, поэтому на сильный рост рынка акций я бы не рассчитывал. Пару слов о валютной паре USDRUB… В конце месяца из-за налогового периода курс рубля укрепился, но не стоит рассчитывать на то, что эта тенденция будет долгосрочной. Осень будет непростым временем для рубля – курс доллара повысится как минимум до 71, поэтому мы рекомендуем покупку долларов в районе 67,2.

Американский рынок вчера показал позитивную динамику. Драйвером роста для рынка стало достижение торгового соглашения между США и Мексикой. Согласно заявлениям Дональда Трампа соглашение придет на смену НАФТА. Договоренностей с Канадой пока нет, однако Канада, как ожидается, вступит в переговоры в понедельник. Сегодня будет опубликован индекс доверия потребителей за июль. В среду будет опубликован пересмотренный темп роста ВВП США за второй квартал. В четверг участники рынка смогут ознакомиться с доходами и расходами домохозяйств за июль и первичными обращениями за пособиями по безработице.



