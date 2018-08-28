В понедельник на глобальном рынке наблюдался позитивный настрой инвесторов, это поддержало дальнейший рост цен на нефть, которые смогли закрепиться выше уровня 76 долл./барр. В то же время спрос на защитные активы падал, что вызвало резкий рост доходности UST10. На фоне этих факторов часть суверенных евробондов развивающихся рынков смогла умеренно подорожать, однако российские бумаги смотрелись хуже рынка, и их котировки понемногу снижались в течение всего дня, но по итогам торгов потери оказались небольшими. При этом более заметным было падение в среднесрочных выпусках – на 0,1–0,3 п.п. от номинала, а RUSSIA’28 (YTM 5%) подешевел на 0,4 п.п. Длинные евробонды показали незначительные потери – в пределах 0,1 п.п. Пятилетний CDS-спред России вчера вновь остался без изменений на уровне 163 б.п. Таким образом, российские бумаги уже в течение двух недель демонстрируют достаточно сдержанную динамику, и мы считаем, что в ближайшее время они продолжат находиться вблизи текущих уровней – до поступления новой информации касательно готовящихся санкций.

Корпоративные евробонды также несколько просели в цене. В корпоративном сегменте динамика тоже была по большей части негативной, но потери в итоге оказались небольшими. Так, в нефтегазовом секторе котировки в среднем опустились всего на 0,1 п.п., и только длинные бумаги Газпрома упали в цене чуть сильнее – на 0,2–0,4 п.п. Практически все евробонды госбанков показали аналогичную динамику – минус 0,1 п.п. Чуть сильнее просел «вечный» суборд Альфа-Банка – на 0,3 п.п. от номинала. Вчера МКБ подвел итоги выкупа субордов CRBKMO’27 (YTC 13,8%) и CRBKMO’perp (YTC 15,1%). Так, инвесторы в совокупности подали заявки на выкуп бумаг на 376 млн долл., что существенно больше предложения банка, который сократил объем выкупа с первоначальных 100 млн долл. до 50 млн долл. В результате МКБ выкупил оба выпуска на 21,3 млн долл. и 28,7 млн долл. соответственно. Субординированный выпуск МКБ CRBKMO’27 (YTC 13,8%) подорожал на 0,4 п.п., а «вечный» суборд банка в цене практически не изменился. В металлургическом секторе, как и в среднем по рынку, наблюдалось падение на 0,1 п.п. от номинала. В транспортном секторе динамика была аналогичной, лишь SCFRU’23 (YTM 5,9%) потерял 0,2 п.п.

Сегодня внешний фон нейтральный: доходность UST10 и цены на нефть меняются слабо. Азиатские рынки торгуются в небольшом плюсе, как и фьючерсы на американские индексы.