Основные американские фондовые индексы 27 августа закрылись на новых исторических максимумах, после того как Дональд Трамп через Twitter заявил, что торговые переговоры между США и Мексикой «здорово прогрессируют». Лучший результат в связи с этой новостью показал промышленный сектор, который больше других зависит от торговых взаимоотношений между странами. S&P500 вырос на 0,77%, до 2896 пунктов. NASDAQ Composite преодолел психологически важную отметку 8000 пунктов.

Доллар снизился по отношению к основным валютам, а евро в паре с ним укрепился до 1,1677.

США и Мексика договорились о пересмотре условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Ожидается, что сразу вслед за этим стартуют переговоры с Канадой, а достижение окончательного соглашения возможно уже к пятнице. «Мы сейчас приглашаем канадцев и надеемся добиться справедливого и успешного завершения переговорного процесса», передает Reuters заявление одного из высокопоставленных торговых представителей США. Прогресс в разрешении этой ситуации смягчает угрозу глобальной торговой войны, которую фондовый рынок воспринимает как главный риск нынешнего года.

Достижение соглашения между США и Мексикой по вопросам взаимной торговли позитивно влияет на настроение инвесторов. Более примирительный тон президента Трампа вселяет надежду и на прогресс в переговорах с другими странами. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд уже вылетела в Вашингтон, чтобы не упускать благоприятную для разрешения торговых вопросов конъюнктуру. Рынок надеется, что прогресс возможен и в отношениях США с Китаем, хотя Дональд Трамп считает, что для достижения взаимоприемлемых договоренностей сейчас неподходящее время. Позитивные ожидания способствуют усилению аппетита к риску и штурму максимумов, о чем свидетельствует продолжающийся рост доходности казначейских облигаций. Мы предполагаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии поднимется на 0,1%, до 2900 пунктов.

Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей США. Мы в соответствии с общерыночным консенсусом ожидаем небольшого снижения этого показателя, который, будучи опережающим индикатором экономического роста, в целом остается высоким.

Из корпоративных отчетов интерес представляют результаты Best Buy и Tiffany & Co, которые будут опубликованы до открытия рынка, а также Box и Hewlett Packard Enterprise, выходящие после его закрытия. По всем компаниям ожидается рост прибыли.