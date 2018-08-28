По итогам встречи между представителями правительства и руководством российских горно-металлургических компаний повышение налогов было полностью вычеркнуто из повестки. Мы полагаем, что изменение риторики может привести к улучшению настроений инвесторов и повышению прогнозов по прибыли компаний сектора. В ближайшие месяцы должно появиться больше информации относительно масштабов инвестиционных проектов и больше ясности в отношении каждой компании. В худшем сценарии мы ожидаем роста долговой нагрузки до верхней границы комфортного диапазона, или даже чуть выше. На данный момент Алроса, как мы полагаем, сохраняет устойчивость (в том, что касается долговой нагрузки).

Повышение налогов больше не обсуждается. В пятницу помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров встретились с руководителями крупнейших российских горно-металлургических компаний, чтобы обсудить, как использовать сверхдоходы компаний (как определено в письме Белоусова президенту Владимиру Путину). Силуанов подтвердил, что правительство не рассматривает никаких изменений в режиме налогообложения сектора.

Однако правительство хочет видеть рост инвестиционной активности и готово, в случае необходимости, стимулировать этот процесс. Правительство хотело бы, чтобы компании использовали свои сверхдоходы для реинвестирования. По оценке Белоусова, 200–300 млрд руб. в год – это адекватная оценка дополнительных инвестиций, которые могут быть привлечены от компаний, при этом целевыми направлениями для инвестирования являются инфраструктура, окружающая среда и IT. К октябрю правительство может определить масштабы проектов и способы предоставления (при необходимости) господдержки для реализации этих проектов.

Изменение риторики позитивно для настроений инвесторов. Хотя обсуждение пока находится на ранней стадии, и никаких конкретных инвестиционных проектов названо не было, мы отмечаем, что изменение риторики – от прямого изъятия сверхдоходов к стимулированию инвестиционной активности – может поддержать настроения инвесторов по отношению ко всему сектору.

Обсуждаемое увеличение капвложений может повысить долговую нагрузку до верхней границы диапазона комфортных уровней. Однако если анализируемые нами компании смогут направлять на инвестиции дополнительные 200–300 млрд руб. в год, тогда капвложения сектора, по нашим оценкам, должны будут повыситься примерно на 50%, при этом показатель FCFE снизится в среднем на 40%. И хотя окончательный эффект от этих дополнительных капвложений зависит от доходности проектов (которые могут быть и благоприятными для стоимости компании, учитывая ослабление рубля и рост цен на сырьевые товары), такое повышение капрасходов вдобавок к запланированным может привести к тому, что долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) некоторых компаний превысит 2,0x, что находится на верхней границе или чуть превышает комфортный диапазон для большинства из них. Однако мы полагаем, что это худший сценарий, который не учитывает специфические для каждой компании факторы, такие как, например, доля запланированных капвложений в инфраструктуру, окружающую среду и IT в уже существующих инвестиционных планах.