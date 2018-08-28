В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги НЛМК (+2,80%) и акции ГМК “Норильский никель” (+1,47%). В лидерах падения были котировки ЛСР (-3,13%) и бумаги “Россетей” (-1,40%).

С технической точки зрения бумаги ГМК “Норильский никель” приостановили повышение у сопротивления 11 250 руб., максимумов с первой половины июля. ADХ на дневном графике говорит о некотором усилении восходящего тренда, не исключая продолжения роста бумаг. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции со стоп-лоссом чуть ниже 11 000 руб. При закреплении выше 11 250 руб. можно рассмотреть увеличение позиций с расчетом на движение к 11 500 руб.