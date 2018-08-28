Toyota вложит $0,5 млрд в развитие технологий беспилотного транспорта Uber. Благодаря новому вливанию оценка стартапа выросла с $62 до $72 млрд. Сообщается, что Uber и Toyota будут совместно через третью компанию развивать массовое производство роботакси.

Toyota планирует производить минивэны Sienna с установленным программным обеспечением от Uber, чтобы запустить их в систему поездок Uber к 2021 году. Пока Toyota отстает в этом направлении от конкурента General Motors, а также от корпорации Alphabet, которая с проектом Waymo намерена запустить эксплуатацию автономных такси уже до конца этого года. Мы считаем, что прогнозы Toyota по выходу на рынок к 2021-м означают полномасштабное присутствие, а точечные тестирования в небольших городах могут начаться уже в ближайшее время. Подобные тесты, например, проводит Яндекс в Иннополисе.

Отставание Toyota в области автономных авто мы связываем с низкими затратами на исследования и разработки по сравнению с конкурентами. Сейчас доля затрат на R&D у Toyota меньше 4% от дохода. Мы считаем, что эта доля может подойти к 5% в ближайшие два года, сравнявшись с показателями конкурентов General Motors и Volkswagen. Это необходимо, чтобы не упустить тренд на автономный транспорт.

Инвестиции в $0,5 млрд соответствуют стратегии Toyota по развитию в этом сегменте. Ранее в этом году японский автоконцерн инвестировал почти $2,4 млрд в аналоги Uber: Getaround, GrabTaxi and JapanTaxi. Вложения крупных автомобильных гигантов могут стать серьезным драйвером развития технологий беспилотного транспорта, что может стать недостающим элементом успеха для компаний по предоставлению сервиса такси в формате Uber, Lyft, Яндекс.Такси. Полностью автономные автомобили позволят компаниям значительно сэкономить на оплате труда водителей и наконец выйти в плюс. К примеру, в Яндекс.Такси при 4,9 млрд руб. выручки за прошлый год операционные затраты составили 12,9 млрд. Экономия на зарплатах может серьезно уменьшить эти расходы, что на горизонте трех-пяти лет потенциально выведет компании на прибыльный уровень. Мы считаем, что это основная причина повышения оценки капитализации Uber до $72 млрд.