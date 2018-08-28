Компания М.Видео представила очень хорошие результаты за 1П18 по МСФО. Выручка выросла на 42% по сравнению с 1П17 до 118,1 млрд. руб. в 1П18. Это включает эффект от консолидации Эльдорадо за два месяца. Без учета этого эффекта рост составил 16,5% при увеличении сопоставимой выручки на 13,8%. Такие темпы существенно выше, чем в среднем по рынку (14,8%), несмотря на намеренное замедление роста в сети "Эльдорадо" (за счет корректировки ассортимента и повторного запуска онлайн-платформы). Выручка от онлайн-продаж выросла на 40% по сравнению с 1П17 и составила 15,5 млрд. руб. с учетом НДС (или 18% от совокупной выручки). Доля онлайн-заказов с получением в магазине составила 73% в целом по группе.

Компании удалось повысить валовую рентабельность на 90 б. п. до 26,0% за счет увеличения доли высокорентабельных услуг и аксессуаров в структуре продаж и оптимизации условий закупок после интеграции Эльдорадо. Этот эффект еще больше усилился благодаря снижению доли операционных расходов в процентном отношении к выручке, что способствовало повышению рентабельности по EBITDA на 210 б. п. до 7,6% (рекордно высокий уровень для первого полугодия). В абсолютном выражении EBITDA составила 9,0 млрд. руб., вдвое превысив уровень 1П17. EBITDA проформа выросла в три раза, т. к. в 1П17 сеть "Эльдорадо" была убыточной на уровне EBITDA. Руководство М.Видео также отметило синергетический эффект от объединения компаний в размере 2,3 млрд. руб. М.Видео прогнозирует, что по итогам всего 2018 года этот эффект будет эквивалентен 4 млрд. руб. Чистая прибыль составила 4,7 млрд. руб., что на 88% выше уровня 1П17, при чистой рентабельности 4,0%.

Представляя результаты, менеджмент подтвердил свои прогнозы на весь 2018 год: выручка 340 млрд. руб. и EBITDA 19 млрд. руб. Компания представила четкую стратегию дальнейшего развития двух брендов, точно определив разницу в "концепции ценности для покупателей". Сделка по MediaMarkt была одобрена в августе, новые магазины должны открыться к концу года. 42 магазина MediaMarkt сменят бренд, вместо них будут открыты 62 магазина под брендами "М.Видео" и "Эльдорадо" (некоторые магазины MediaMarkt будут разделены на два). Компания полагает, что к 2019-2020 годам сделка принесет в общей сложности дополнительно 11 млрд. руб. EBITDA. Компания возобновит дивидендные выплаты начиная с 2019 года (по результатам за 2018 год) с коэффициентом выплат не ниже 50% чистой прибыли.

Результаты явно позитивные. Они снова подтверждают, что у компании сильные фундаментальные показатели, хотя это не будет иметь существенного значения для ее акций из-за их низкой ликвидности, говорится в обзоре аналитиков Sberbank Investment Research.