По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись на положительной территории, S&P 500 и NASDAQ внутри дня обновили исторические максимумы.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,03%, закрывшись на отметке 2897,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,06%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — до 2,88%.

Позитивные настроения на рынках продолжают поддерживать оптимизм вокруг торговых договоренностей между США и Мексикой, к которым может присоединиться Канада. Так, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, штаты уже на текущей неделе могут заключить торговое соглашение со своим северным соседом.

По сообщению Reuters, Дональд Трамп в понедельник в телефонном разговоре с Ангелой Меркель договорились поддерживать консультации между США и ЕС, направленные на устранение препятствий на пути к улучшению торговых отношений.

Тем не менее, ложкой дегтя в биржевой бочке меда по-прежнему остается Китай, о проблемах с которым игроки могут вспомнить в первые дни сентября.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,51%, закрывшись на отметке $75,89 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, согласно которым запасы "черного золота" в США на прошлой неделе выросли на 38 тысяч баррелей. Сегодня в 17:30 мск рынки будут ждать основной статистики от заокеанского Минэнерго, которые определят динамику нефтяных цен до конца текущей недели.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,14%, закрывшись на отметке 2316,28 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2300 и 2280 пунктов, сопротивление расположены на 2325 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на уровне 107000 и основная на 104000 пунктов. Сопротивления расположены на 108700 и 110000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,87, снизившись на 0,51% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 68 и основным 69. Поддержки расположены на 67,35 и 67.