Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2315-2320 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2300, 2290 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому способствует нейтральный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России может оказать выход ряда важных статистических показателей в США. В 15.30 мск. будет опубликована оценка ВВП за 2 квартал. Кроме того, в 17.30 мск. выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.14%) и РТС (-0.54%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Недавний коррекционный повышательный импульс в отечественных акциях себя уже исчерпал. Заметные движения в отдельных бумагах оказались связаны в основном со значимыми корпоративными событиями.

Если же говорить о состоянии внешнего фона, то в целом его можно было охарактеризовать как нейтральное. Единственным значимым внешним сигналом стало продолжившееся среднесрочное повышение во фьючерсах на нефть сорта Brent. Однако под закрытие основных торгов в России они растеряли почти весь свой внутридневное прирост.

Вечерняя публикация еженедельных данных от Американского института нефти (API) указала на незначительное увеличение запасов сырой нефти в США. Теперь участники сырьевого рынка будут ожидать вечернего выхода официальной статистики от Минэнерго США. Кроме того, в течение ближайших дней нефтяные котировки могут получить поддержку в связи с геополитическими факторами. В Ливии наметилось очередное обострение гражданской войны, в результате которого ожидается возобновление недавней вооруженной борьбы за нефтеналивные порты со всеми вытекающими последствиями.

При взгляде на дневной график индекса МосБиржи становится вполне очевидно, что в настоящее время он сумел восстановиться в среднюю часть своего четырехмесячного диапазона. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем выглядит нейтральной. Очередной пакет американских санкций не нанес большого вреда указанному рублевому индикатору. Скорее всего, в течение ближайших торговых дней он удержится в районе 2280-2350 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.5 п., или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка вчера закрылись бумаги банка ВТБ (VTBR RM, —1.47%). Их не сумела поддержать публикация позитивной финансовой отчетности эмитента по МСФО за июль и 7 месяцев 2018 года. Между тем, чистая прибыль Группы ВТБ возросла на 70.4% по итогам июля месяца и на 70.2% с начала года. В целом же можно констатировать, что акции ВТБ продолжают демонстрировать техническую слабость и в долгосрочном и в среднесрочном периоде.

Другим аутсайдером отечественного рынка выступили акции Мегафон (MFON RM, —5.35%). Они отыграли известие об исключении из состава индексов FTSE в результате состоявшегося сокращения количества этих бумаг в свободном обращении до 2%. По этой же причине акции «Мегафона» будут исключены из базы расчета основных российских фондовых индексов.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —0.69%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.46%), МосБиржа (MOEX RM, —0.99%), Русгидро (HYDR RM, —1.25%), Полюс (PLZL RM, —1.39%).

Акции Татнефть-ао (TATN RM, +0.22%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2.24%) отреагировали неравномерным повышением на публикацию сильной квартальной и полугодовой отчетности эмитента по МСФО. Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть по итогам 2 квартала возросла в 2.4 раза, до уровня 63164 млн руб. А по итогам полугодия чистая прибыль акционеров увеличилась на 70% и составила 105174 млн руб. На фоне столь блестящих результатов акции нефтяной компании в очередной раз обновили свои исторические максимумы.

Отметим также сильное однодневное повышение стоимости низколиквидных акций ТГК-14 (TGKN RM, +10.91%). Компания-эмитент сообщила об увеличении относящейся к акционерам прибыли за 1 полугодие 2018 года по МСФО в более чем в 13 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Этот финансовый показатель возрос до уровня 112.7 млн руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0.3%. Фьючерсы на нефть сорта Brent незначительно подешевели на 0.1%. Контракты на золото потеряли в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.1%.

Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.