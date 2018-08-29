В среду на смешанном внешнем фоне российские фондовые индексы, скорее всего, будут совершать колебания в той же области, что и накануне. Пока очевидные драйверы для роста отсутствуют. Тем не менее незначительный рост остается возможным. Главным образом, в бумагах тех компаний, по которым сегодня ожидается публикация отчетности. По индексу Мосбиржи прогнозируется движение без определенной траектории в коридоре 2300-2330 п.

Между тем американские акции переписывают исторические максимумы, китайские акции отскочили вверх на фоне поддержки центробанка. Впрочем, инвесторы настроены крайне скептически по поводу возможного прорыва в переговорах между США и Китаем, поэтому аппетит к риску на внешних рынках остается хрупким. Валюты развивающихся стран в целом остаются под давлением из-за ожиданий очередного раунда ужесточения монетарной политики ФРС США в сентябре.

Российский рубль не является исключением, хотя фундаментально сложилось больше предпосылок для его локального укрепления. Так, цены на нефть Brent возобновили рост, распродажи российских ОФЗ приостановились, ЦБ объявил о прекращении покупок валюты для Минфина на внутреннем рынке. Курс доллара США тем не менее пока держится в области 67-68 руб./$. Скорее всего, у рубля и сегодня не хватит сил покинуть указанный диапазон.