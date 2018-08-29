Основные мировые индексы завершили вторник разнонаправленно, хотя американские продолжили обновлять максимумы. На таком противоречивом фоне по-разному завершили день и российские индексы. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,14%, долларовый индекс РТС на фоне роста доллара снизился на 0,54%. Среди лидеров роста: «НЛМК» (+3,12%) и «Фосагро» (+2,47%). Среди лидеров снижения: «Мегафон» (-5,35%) и «Пятерочка» (-3,04%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,06%. Утром среды большинство индексов АТР росло на 0,1-0,6%. Исключением стал Shanghai Composite, который терял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2,905 пунктов, на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Растущие азиатские индексы и умеренное снижение нефтяных котировок дают противоположные сигналы перед открытием российского рынка акций, от которого мы ждем нейтрального начала торгов вблизи вчерашних уровней. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2295-2340 пунктов, по индексу РТС — 1065-1090 пунктов. Сегодня многие компании опубликуют финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие, среди самых значимых релизов – отчетность «Газпрома», «Аэрофлота» и ОГК-2.

Российский рубль остался во вторник под давлением, несмотря на рост многих других валют из стран с формирующимися рынками после известия о торговой сделке между США и Мексикой. Связано это с активным обсуждением санкционной политики США и продолжающимся выходом иностранных инвесторов из российских активов. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подрожал до 67,8700 руб. (+35 коп.), а европейская валюта выросла до 79,3500 руб. (+48 коп.). Сегодня наряду с темой санкций добавляется негатив со стороны котировок нефти, которые впервые с 15 августа демонстрируют умеренное снижение. На этом фоне мы ожидаем продолжения снижения рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 67,2-68,5 руб., для европейской валюты — 78,6-80,1 руб.

После того как в ходе восьми торговых дней цены на нефть непрерывно росли, во вторник эта тенденция прервалась, и день закончился небольшим снижением. Торги стартовали с $76,6 за баррель марки Brent, к началу американской сессии цены выросли до $77,2 – максимума с 11 июля, однако к концу дня они перешли к снижению, и закончили день вблизи $76,3. Одна из причин коррекции – отчет Американского нефтяного института, который показал совсем незначительный, но все-таки рост запасов нефти за неделю на 0,038 млн баррелей после их снижения на 5,17 млн баррелей неделей ранее.

Сегодня утром нефть торговалась с небольшим понижением около $76,2. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $75,4-$76,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $70,5-79,3. В начале американской сессии Управление энергетической информации при Минэнерго США опубликует данные по изменению недельных запасов нефти. Рынки ожидают их снижения на 0,5 млн баррелей после снижения на 5,8 млн баррелей неделей ранее.