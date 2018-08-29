Минфин не стал выдерживать длительную паузу и объявил о возвращении первичных размещений ОФЗ уже сегодня – рынку будут предложены до 15 млрд руб. короткого 4-летнего выпуска ОФЗ-ПД 25083. На вторичном рынке сегмент госдолга провел очередную спокойную сессию, отреагировав на объявление аукциона минимальным ростом доходности (до +1 бп вдоль кривой).
Мы полагаем, что на текущих повышенных уровнях доходности (для 25083 – все еще близких к историческим максимумам) Минфин не будет готов переплачивать более 5 бп премии при размещении небольшого объема новых бумаг. При этом, тем участникам рынка, которые могут испытывать беспокойство по поводу скорого возвращения Минфина на первичный рынок, стоит помнить, что уже осенью план по заимствованиям на год (1.04 трлн руб. на нетто-основе) должен быть пересмотрен в рамках регулярной корректировки бюджета.
Денежный рынок
Вчера Банк России провел очередной раунд абсорбирования рублевой ликвидности, однако, тренд на сокращение предложения депозитных средств со стороны банков временно продолжился. На недельный депозитный аукцион банки принесли 2.07 трлн руб. против 2.27 трлн руб., заявленных в качестве лимита, и 2.52 трлн руб., размещенных неделей ранее. Снижение предложения свободных остатков стало следствием объемных выплат налогов в бюджет в начале текущей недели (800-850 млрд руб.) и отложенное возвращение бюджетных средств в виде расходов.
Стоит помнить о дополнительном факторе для потоков рублевой ликвидности –временном отказе Банка России от «зеркалирования» валютных интервенций на открытом рынке. В период августа и сентября, умеренно профицитных месяцев, банки могут недополучить до 500 млрд руб. из-за внебиржевых операций конверсии избыточных средств между Банком России и Минфином. Соответственно, это отразится на готовности участников рынка блокировать средства на депозитах и покупать КОБР (10 и 12 серии привлекли 41 млрд руб.).