Минфин не стал выдерживать длительную паузу и объявил о возвращении первичных размещений ОФЗ уже сегодня – рынку будут предложены до 15 млрд руб. короткого 4-летнего выпуска ОФЗ-ПД 25083. На вторичном рынке сегмент госдолга провел очередную спокойную сессию, отреагировав на объявление аукциона минимальным ростом доходности (до +1 бп вдоль кривой).

Мы полагаем, что на текущих повышенных уровнях доходности (для 25083 – все еще близких к историческим максимумам) Минфин не будет готов переплачивать более 5 бп премии при размещении небольшого объема новых бумаг. При этом, тем участникам рынка, которые могут испытывать беспокойство по поводу скорого возвращения Минфина на первичный рынок, стоит помнить, что уже осенью план по заимствованиям на год (1.04 трлн руб. на нетто-основе) должен быть пересмотрен в рамках регулярной корректировки бюджета.