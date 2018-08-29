Финансовые результаты Лукойла практически совпали с ожиданиями рынка по всем показателям. В отчетном периоде компания увеличила EBITDA на 35% к/к до 295 млрд руб., чистую прибыль – на 53% к/к до 167 млрд руб. благодаря росту цен на нефть, слабому рублю и лагу экспортных пошлин в отчётном периоде.

Необходимо отметить стремительный рост свободного денежного потока компании в I полугодии – на 120% г/г до 183 млрд руб. в результате роста операционной прибыли, запланированного снижения капитальных затрат (-11% г/г до 227 млрд руб.) и изменения оборотного капитала. Чистый долг, по нашим расчетам, сократился с начала года на 29% до 203 млрд руб.

В целом, мы считаем отчетность нейтральной: стремительный рост финансовых показателей относительно предыдущего квартала является нормальным для компании отрасли, которая пережила один из самых благоприятных кварталов в своей истории, при этом результаты отчетности находились в рамках рыночных ожиданий.

Дивиденды Лукойла не привязаны к финансовому результату компании, а растут с темпом, минимальная граница которого определена уровнем инфляцией РФ. Поэтому мы не ожидаем, что высокие результаты приведут к взлету дивидендной доходности акций, и консервативно оцениваем рост дивидендов по итогам года в 9% г/г до 235 руб. на акцию.