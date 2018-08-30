Американские биржевые площадки в среду продолжили ралли, поднявшись к новым рекордным отметкам на фоне ожиданий присоединения Канады к пересмотренному торговому соглашению с США и Мексикой.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,57%, закрывшись на отметке 2914,04 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,23%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,99%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась на прежнем уровне 2,88%.

В рамках все еще действующего соглашения NAFTA годовой объем торговли между США, Канадой и Мексикой составляет свыше одного триллиона долларов, и до пятницы кленовые листья должны принять решение о присоединение к обновленному договору между тремя странами. В противном случае Трамп пригрозил заключить сделку только с южным соседом, а в отношении северного ввести пошлины на автомобили, если тот будет упорствовать.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,29%, закрывшись на отметке $77,64 (новый контракт) на фоне вышедших данных от Минэнерго США, показавших снижение недельных запасов "черного золота" в стране на 2,5 миллиона баррелей.

В свою очередь позитивной динамике нефтяных цен помимо фундаментальных факторов — значительного снижения экспорта нефти из Ирана в августе, падения добычи в Венесуэле и нестабильности добычи на Ближнем Востоке, способствуют чисто технические факторы, такие как экспирация контракта на нефть марки Brent, в преддверии которой игроки разгоняют цену в направлении приоритетного движения. На основании этого до окончания экспирации, которая пройдет завтра на бирже The ICE Futures Europe, я бы не рекомендовал открывать короткие позиции по фьючерсным контрактам на Brent.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,39%, закрывшись на отметке 2348,44 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2360 и 2379 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 107800 и основная на 107000 пунктов. Сопротивления расположены на 110000 и 112000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,94, потеряв 0,1% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 68,50 и основным 69. Поддержки расположены на 67,50 и 67.