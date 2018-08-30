В среду настрой инвесторов в секторе высоколиквидных бумаг был сравнительно оптимистичным, но оживление было связано скорее с отдельными корпоративными новостями, а не с восстановлением притока внешнего капитала на рынок. Так, Аэрофлот (AFLT) подорожал на 4.9% после сообщения о досрочном выполнении долгосрочной стратегии и подготовке новой стратегии, детали которой будут представлены в сентябре, а также о чистой прибыли по МСФО за второй квартал текущего года (первый квартал был убыточным). Акции Новатэка (NVTK) подорожали на 4.2% после уточнения компанией планов в отношении своих СПГ-проектов. В заметном плюсе закрылись и привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGSP, +2.4%) – в пером полугодии компания получила чистую прибыль в размере почти 390 млрд. руб., что более чем в четыре раза превышает прибыль за аналогичный период прошлого года.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ФосАгро (PHOR) подорожали на 4.3%, ТГК-14 (TGKN) – на 3.0%, Якутскэнерго (YKEN) – на 2.9%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% — 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, азиатские индексы пребывают в среднем в минусе.

С позиций технического анализа, пока нет оснований говорить о выходе из консолидации по индексу РТС – вблизи верхней границы краткосрочного консолидационного диапазона, к которой вышел индекс, повышение может приостановиться. В то время как поток корпоративной отчетности дает основания для повышения оценок в отношении российских бумаг, характер движения по мировым фондовым индексам указывает на концентрацию глобального спроса на развитых рынках (фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM за месяц потерял 1.8%, в то время как индекс глобального рынка MSCI ACWI повысился на 1.5%).

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 68.0 по паре доллар-рубль.