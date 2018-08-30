Внешний фон перед открытием торгов на российском рынке складывается нейтральным. Ключевым событием вчерашнего дня стало продолжение ослабления рубля после непродолжительной паузы. Несколько косвенных факторов сложились воедино, и в результате отечественная валюта потеряла к доллару порядка 60 копеек на спот рынке. Во-первых, аукцион Минфина по размещению ОФЗ прошел не так гладко, как планировалось – привлечь получилось 13.2 млрд. рублей из предполагаемых 15 млрд. руб., при том, что сумма сравнительно небольшая и бумаги предлагались инвесторам после перерыва.

Второй причиной, которая также привела к увеличению «коротких» позиций в отношении рубля, является попытка США оспорить в рамках ВТО недавние пошлины, которые ввела Россия на часть американского импорта. Тот факт, что эти ограничения представляют собой ответные меры на действия Вашингтона, в расчет не берется и выглядит довольно странно. И наконец, валюты других развивающихся стран также чувствовали себя неважно. ЦБ Турции вернул лимиты по займам овернайт на межбанковском валютном рынке к прежним значениям, считая, что пиковая фаза кризиса миновала, однако падение лиры продолжается.

Если рублю нефть уже давно не помогает, причины чего мы не раз разбирали, то российский фондовый рынок получает весомую поддержку от сырьевых цен. Финансовые отчеты компаний это неоднократно подтвердили. Накануне нефть марки Brent преодолела рубеж в 77 долларов за баррель. Недельные запасы сырой нефти, по данным EIA, сократились больше ожидаемого – на 2.5 млн. баррелей, что почти сразу нашло отражение на графике цены.

«Лукойл» и «Газпром» представили финансовые результаты 1П 2018 года по МСФО. Обе компании сумели удивить, даже несмотря на изначально высокие ожидания, особенно это касается «Газпрома». Чистая прибыль увеличилась на 47%, свободный денежный поток стал положительным по сравнению с прошлым годом. Однако потенциалу акций отчасти мешает раскрыться внешнее давление — угрозы санкций в отношении «Северного потока-2» и судебные процессы, сопровождаемые арестом активов.

Отчет «Лукойла» оказался практически без слабых мест, что привело к обновлению исторического максимума. Компания не только уверенно нарастила выручку и чистую прибыль, но и сократила капитальные затраты и долгосрочные обязательства. Для покупки бумаг правильнее дождаться следующей коррекции. Сегодня ожидаем финансовые показатели за 1П 2018 от «АФК Система» и «ПИК», «Алроса» закроет реестр держателей для участия в ВОСА.