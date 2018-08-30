По итогам торгов 29 августа индекс МосБиржи поднялся на 1,39% до 2348,44 п., а РТС вырос на 0,62% до 1085,01 п.

Основными факторами роста рынка стали корпоративные отчёты и слабый рубль. Сложно отразить все корпоративные события, поэтому обратим внимание на самое важное. «Газпром» (+1,57%) увеличил прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 63% до 663,5 млрд рублей при росте выручки на 24% до 3,97 млрд рублей. Если во II полугодии будет схожая динамика прибыли, то можно рассчитывать на рост дивидендов за текущий год на существенную величину. Если же говорить о цене акций, то вероятность преодолеть 150 рублей очень высокая, но и выход на уровень 158-160 также возможен. «ЛУКОЙЛ» (+1,11%) увеличил прибыль по МСФО в I полугодии на 38% до 276,38 млрд рублей. «Сургутнефтегаз» (+1,88%) увеличил прибыль в I полугодии в 4,4 раза до 389,99 млрд рублей. Иными словами, мы можем говорить о том, что нефтегазовый сектор получил неоспоримые преимущества от слабого рубля и высоких цен на нефть.

В других сферах ситуация не столь приятная. К примеру, «Аэрофлот» (+4,93%) отчитался об убытке в I полугодии в размере 5,228 млрд рублей. Однако рынку понравился рост выручки на 13,2%, что можно связать с проведением ЧМ по футболу в РФ. Существенный рост показала выручка за чартерные перевозки. Группа «ЛСР» (-0,41%) увеличила выручку в I полугодии на 27% до 51,7 млрд рублей и прибыль на 94% до 3,758 млрд рублей. Продолжают штурмовать рекорды бумаги «НОВАТЭКа» (+4,2%) 1111,8 рублей и «Северстали» (+1,2%) 1097 рублей. Аутсайдерами дня в среду стали бумаги «Полюса» (-2,21%) и Московской биржи (-1,73%). Бумаги «Мегафона» совершили коррекционный рывок вверх на 12,99%.

Рубль провёл довольно волатильные торги. В течение дня он успел отреагировать укреплением на более мягкие предложения президента по пенсионной реформе, но наиболее устойчивая тенденция к укреплению проявилась в вечерние часы. Во второй половине дня доллар слабел на глобальном рынке, а нефть штурмовала отметку в $77 за баррель Brent.

Доходности на российском рынке ОФЗ начинают постепенно возвращать заинтересованных инвесторов. Минфин провёл аукцион ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года. Удалось реализовать бумаги на 13,219 млрд рублей из 15 млрд предложенных. Спрос составлял 24,955 млрд рублей при средневзвешенной доходности 8,25%. Предыдущий аукцион по аналогичным бумагам завершился заметно хуже. В целом рубль остаётся чрезмерно перепроданным на фоне сильного платёжного баланса, отсутствия покупок валюты для Минфина и дорогой нефти. Поэтому основными факторами слабости российской валюты остаётся непредсказуемая и недружественная политика США, а также возможные риски очередного геополитического обострения в Сирии. В остальном вероятность коррекции до 64-66 остаётся очень высокой.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть торгуется без существенной волатильности, азиатские индексы преимущественно снижаются, а сырьевые валюты слабеют. Подвижки в двухсторонних договорённостях США по торговым вопросам пока касаются соседей, а не основных участников мирового торгового оборота. Поэтому говорить о завершении торговой войны пока рано.

Более того, вывод капитала с развивающихся рынков продолжается, что угрожает финансовой стабильности тех стран, где существует отрицательный платёжный баланс (хорошо, что к ним не относится РФ). Впрочем, для РФ это также негативные тенденции, поскольку международные спекулянты склонны мешать всё в одну кучу – и турецкую лиру, и рубль, так как к ним приклеен ярлык валют развивающихся экономик.

Из корпоративных событий дня можно отметить отчёты за I полугодие от АФК «Система», «Мосэнерго».