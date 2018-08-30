Все говорит о том, что покупки на рынке акций с утра будут преобладать. Вчерашние данные Минэнерго США о снижении запасов нефти на 2,6 млн баррелей при ожидании падения показателя на 0,7 млн баррелей вызвали мощный рост нефти. Вечером котировки сырья достигли отметки 77,3 доллара, где продолжают удерживаться и сегодня с утра.

Рост нефти вызвал подъем фьючерсов на российские акции в вечернюю сессию. Причем даже на 1,3% вырос фьючерс на Сбербанк. Акции крупнейшего банка можно попробовать спекулятивно купить на открытии – уж больно сильно они отстали от рынка.

Поэтому если сегодняшние утренние покупки будут поддержаны притоком свежих западных денег, то Индекс Мосбиржи вполне может переписать исторический рекорд.

Однако стоит быть готовым к дальнейшей коррекции: рынок растет без особых причин уже пятый день и фиксация прибыли выглядит вполне логичной.

Впрочем, многое будет зависеть от котировок рубля, для которого внешний фон также складывается благоприятным: кроме дорогой нефти рублю было бы неплохо отыграть ослабление доллара на мировом рынке. С технической точки зрения российской валюте также было бы неплохо вернуться под отметку 67 руб за доллар. Однако в последние дни мы часто видели, что рубль напрочь игнорирует рыночный позитив и живет какой-то своей непонятной жизнью даже в отсутствие на торгах Банка России.