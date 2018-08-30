Рынок акций РФ подрастет, а рубль подешевеет на смешанном внешнем фоне без нового явного позитива, рост цен на нефть поддержит фондовые индексы.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть торгуется без существенной волатильности, азиатские индексы преимущественно снижаются, а сырьевые валюты слабеют", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Подвижки в двухсторонних договорённостях США по торговым вопросам пока касаются соседей, а не основных участников мирового торгового оборота. Поэтому говорить о завершении торговой войны пока рано. Впрочем, для РФ это также негативные тенденции, поскольку международные спекулянты склонны мешать всё… и турецкую лиру, и рубль, так как к ним приклеен ярлык валют развивающихся экономик", — добавляет он.

"Уже сегодня возможно усиление геополитических рисков вокруг Сирии: жесткая риторика российских дипломатов в СБ ООН, стягивание военных сил, заявление о готовящихся провокациях с химическим оружием. Поэтому курс доллара на четверг вероятен в диапазоне 67,8-68,5 рубля", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Вместе с тем, позитивная вечерняя динамика фьючерсов на индексы Мосбиржи и РТС позволяет надеяться на позитивное начало локальных торгов", — в свою очередь, отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Он ожидает открытия индекса Мосбиржи с повышением до 0,5%, вблизи отметки 2360 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2370, 2380 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2340, 2330 пунктов, указывает он.

"После позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить повышение в район 2370 пунктов. Он имеет весомый потенциал для этого в связи с сильным вечерним ростом стоимости фьючерсов на нефть", — добавляет аналитик.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне спекуляций о возможном присоединении Канады к новому торговому соглашению между США и Мексикой.

Сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,11-0,18%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,78%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,97%, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,05%, японский Nikkei 225 — на 0,09%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 77,63 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,23% к предыдущим торгам).

Курс евро находится в районе 1,1692 доллара против 1,1709 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вчера значительно вырос по основным индексам на корпоративных отчетах; индекс Мосбиржи поднялся к максимумам с середины июля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,39%, до 2348,44 пункта, индекс РТС — на 0,62%, до 1085,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 7 копеек, 67,94 рубля, евро — на 24 копейки, до 79,59 рубля, следует из данных Московской биржи.