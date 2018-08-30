Вчера Лента (LNTA LI – без рекомендации) опубликовала отчетность за 1 п/г 2018 г. по МСФО, которая, как и в предыдущем полугодии, демонстрирует быстрый рост выручки при снижении рентабельности. В частности, выручка увеличилась на 18% (здесь и далее – год к году) до 193 млрд руб. (3,3 млрд долл.). Скорректированная EBITDA выросла на 10% до 17,1 млрд руб. (288 млн долл.), при этом скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась на 1,0 п.п. до 9,5%. Чистая прибыль увеличилась на 15% до 5,2 млрд руб. (87 млн долл.).

Прогноз по открытию новых магазинов и капзатратам снижен. Валовая рентабельность Ленты за отчетный период выросла на 1,1 п.п. до 21,9%, что отразило эффект улучшения закупочных условий. Общие и административные расходы в процентах от выручки достигли 12,6%, увеличившись на 0,8 п.п., что частично отражает рост расходов на персонал и коммунальные услуги, опережающий рост выручки. Чистый долг составлял на конец полугодия 102,4 млрд руб. (1,6 млрд долл.), что эквивалентно 2,8 скорректированной EBITDA за предыдущие 12 месяцев. В 2018 г. Лента сократила план по открытию новых магазинов в этом году до 18 новых гипермаркетов (ранее – 20) и примерно 40 супермаркетов (ранее – 50), сославшись на задержки в строительстве. Соответственно, прогноз по капзатратам был также понижен до 25–30 млрд руб. с 30–35 млрд руб.

Компания растет значительно быстрее рынка, но операционные условия остаются непростыми. Снижение рентабельности по EBITDA Ленты в 1 п/г. 2018 г. и сокращение прогноза открытий новых магазинов отражают достаточно сложные операционные условия в сегменте гипермаркетов российского розничного продовольственного рынка. В то же время по меркам сектора компания остается одной из самых прибыльных, а темпы ее роста значительно лучше рыночных. У нас в настоящее время нет рекомендации для акций Ленты.