По данным Росстата, индекс потребительских цен прибавил 0.1% н/н на неделе с 21 по 27 августа, а в годовом выражении инфляция преодолела психологическую отметку 3.0% г/г (3.01% г/г) впервые с сентября 2017 года.

Основной причиной для ускорения инфляции стал стремительный рост цен на мясную продукцию (+0.2/+1.2% н/н), что обусловлено ростом цен на зерновые (+1.2% н/н) из-за более низкого урожая по сравнению с августом 2017. Подобная траектория инфляции сигнализирует о продолжении восходящего тренда в сентябре и крайне низкой вероятности дефляции, которая наблюдалась в сентябре 2017 года. На этом фоне, мы ожидаем, что уже к концу 3к’18 инфляция имеет все шансы ускориться до 3.5-3.6% г/г.

Стремительное ускорение инфляции является сильным предупредительным сигналом для Банка России, поэтому регулятор продолжит придерживаться умеренно жесткой монетарной политики. Однако, при условии отсутствия дополнительных сюрпризов со стороны геополитики, мы полагаем, что регулятор не будет менять риторики относительно ключевой ставки и не переключит акценты на ее повышение, так как текущая траектория инфляции укладывается в прогноз Банка России.