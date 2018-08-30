Вчера в центре внимания участников рынка были аукционы Минфина по размещению ОФЗ-25083. При объеме предложения 15 млрд руб. общий объем заявок составил почти 25 млрд руб. Регулятор разместил бумаги на сумму 13,2 млрд руб. со средневзвешенной доходностью в 8,25%.

Вчера Минфин выплатил держателям ОФЗ в качестве купонного дохода и в счет погашения облигаций в совокупности 25 млрд руб., что, вероятно, подстегнуло спрос на аукционе. По нашим оценкам, Минфин предоставил на аукционе премию в размере 4–5 бп к уровням вторичного рынка, которую мы считаем довольно высокой относительно уровня предыдущих недель.

В результате ОФЗ-25083 по итогам дня отстал, прибавив в доходности примерно 10 бп, тогда как ближайшие к нему выпуски на кривой закрылись практически без изменений или выросли в доходности всего на 3–5 бп. Между тем ОФЗ-26212 (YTM 8,69%) прибавил в доходности 7 бп при снижении цены на 0,4 пп. Индексируемые на инфляцию ОФЗ также закрылись в небольшом минусе, и вмененная инфляция повысилась всего на 3 бп, до 5,32%. В целом торговая активность по-прежнему была невысокой – оборот торгов на МосБирже составил 13,9 млрд руб.