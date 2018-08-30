Нефтяные цены сохраняют позитивную динамику после публикации данных Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно еженедельному отчету американского энергетического ведомства коммерческие запасы нефти в стране сократились на 2.5 mb, бензина на 1.5 mb, дистиллятов на 0.8 mb. При этом днем ранее отчет Американского института нефти указывал на рост запасов нефти и нефтепродуктов.

Дополнительным позитивом для рынка также выступает охлаждение динамики роста производства сырой нефти в США, которое “увязло” в районе отметки 11 mbd.

Также в пользу более высоких нефтяных цен продолжает играть геополитический фактор. Участники рынка сохраняют премию в контактах Brent, опасаясь снижения поставок иранской нефти после введения санкций со стороны США в начале ноября.

Brent краткосрочно $77-78/bbl.