Мы рекомендуем следить за спором Яндекса с Газпром-медиа и Роскомнадзором (государственным регулирующим органом в сфере массовых коммуникаций), возникшим в связи демонстрацией среди результатов поиска на Яндекс.Видео пиратского контента. В случае реализации пессимистичного сценария есть риск, что доступ к Яндекс.Видео с пятницы текущей недели будет заблокирован. Хотя, по нашим оценкам, его вклад в совокупную выручку Яндекса составляет менее 1%, такое развитие событий может спровоцировать негативную реакцию в отношении Яндекса. Компания подтвердила, что работает с участниками рынка над поиском приемлемого решения. Мы подтверждаем позитивный взгляд на Яндекс, рекомендацию ПОКУПАТЬ бумаги компании и нашу целевую цену $50,90 за акцию, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.