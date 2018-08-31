В четверг, 30 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 29 коп. (+0,41%), до 68,23 руб., курс евро – на 4 коп. (+0,05%), до 79,06 руб.

Торги по курсу рубля на МосБирже закрылись снижением, при этом большую часть времени рублёвые пары торговались в боковом тренде. Несмотря на растущие нефтяные котировки, российская валюта находилась под давлением со стороны ослабления валют развивающихся стран в течение дня.

На нефтяном рынке сохраняется «бычий» настрой. Цена на Brent восстановилась до $78,01. На торгах в Азии рост составляет плюс 0,69%. Цена растет на фоне сокращения запасов нефти в США и её поставок из Ирана.

На открытии рубль получит незначительную поддержку от нефтяного рынка. В Азии курс турецкой лиры составляет $6,70 (+0,85). Инвесторы опасаются, что курс доллара против лиры превысит максимум $7,83 от 13 августа. В целях для рублёвых пар ничего не меняю.

По паре доллар/рубль по-прежнему жду теста уровня 69 руб., евро/рубль – 80 руб.



