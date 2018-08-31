В четверг наметилась коррекция вниз по индексу РТС – с позиций технического анализа, ранее индекс вышел к верхней границе консолидационного диапазона, пробить которую не удалось, после чего началось движение в направлении нижней границы. В секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели акции Транснефти (TRNFP, —3.8%), Сбербанка (SBER, —3.0%), АФК Система (AFKS, —2.4%), Магнита (MGNT, —2.2%). Исключением стал Аэрофлот (AFLT, +3.3%), по бумагам которого продолжился рост, вызванный сообщениями об обновлении стратегии и о чистой прибыли по МСФО за второй квартал текущего года. Кроме того, интерес инвесторов к бумагам авиаперевозчика поддержало высказывание министра финансов А. Силуанова о том, что Аэрофлот и Алроса могут направлять 75% чистой прибыли на дивиденды.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Нефаз (NFAZ) подорожал на 3.0%, Самараэнерго (SAGO) – на 2.5%, ОВК (UWGN) – на 2.4%. Тем временем обыкновенные акции МГТС (MGTS) подешевели на 5.9%, Красного Октября (KROT) – на 5.1%, Мосэнерго (MSNG) – на 4.7%.

Фондовые индексы США потеряли в среднем в пределах 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским также наблюдается некоторая коррекция вниз.

Данные технического анализа указывают на возможность продолжения движения индекса РТС в направлении нижней границы консолидационного диапазона, которая расположена вблизи 1050 пунктов.

Готовность глобальных инвесторов к принятию риска немного «охладилась» из-за перспектив усиления «торговых войн» — как сообщается, США могут ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. уже на следующей неделе. Для сравнения, общий объем экспорта из КНР в США в прошлом году составил более $500 млрд.

Вместе с тем, обстановка на мировых рынках в целом пока не дает основания для сильных движений.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение попыток закрепления выше отметки 68.0 по паре доллар-рубль на фоне некоторого сокращения интереса инвесторов к развивающимся рынкам из-за усиления рисков, связанных с «торговыми войнами».