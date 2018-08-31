По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись на отрицательной территории, прервав пятидневную серию роста. Поводом для минорных настроений стали планы Трампа о введении на следующей неделе очередных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,44%, закрывшись на отметке 2901,13 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,53%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,27%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта до 2,86%.

Распродажам подверглись валюты и активы развивающихся рынков-индекс MSCI Emerging Markets в четверг упал на 1,2%, что является самым большим падением более чем за две недели. Аргентине не удалось остановить рост курса песо, так как Центральный банк повысил базовую процентную ставку, уже самую высокую в мире, до 60%, сообщило агенство Bloomberg.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,19%, закрывшись на отметке $77,79 (новый контракт).

Сегодня пройдет экспирация по фьючерсным контрактам Brent на бирже The ICE Futures Europe, а уже в 20.00 мск. игроки будут ждать статистику по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая может оказать влияние на динамику нефтяных цен в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,75%, закрывшись на отметке 2330,92 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2360 и 2379 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 106500 и основная на 104000 пунктов. Сопротивления расположены на 108300 и 109400 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 68,23, потеряв 0,43% по отношению к доллару США. В настоящий момент помимо негативного сентимента на развивающихся рынках, национальная валюта находится под давлением перспективы введения санкций со стороны США и, скорее всего, до прояснения деталей очередного санкционного пакета, который будет подробно обсуждаться Конгрессом США в сентябре, рубль ждет диапазон 65-69 к доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 68,50 и основным 69. Поддержки расположены на 67,50 и 67.