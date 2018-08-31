Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2330-2335 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2320, 2310 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2340, 2350 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации около уровня открытия. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов в России может оказать публикация августовского значения индекса деловой активности в США (Chicago PMI, 17.00 мск.). Кроме того, привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.75%) и РТС (-0.87%) завершили торги с заметным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они не смогли продолжить свой среднесрочный подъем, несмотря на позитивное открытие с заметным разрывом вверх. Против отечественных «быков» явно сыграло ухудшение настроений на основных рынках акций в западных странах.

Добавим, что участники локальных торгов вчера проигнорировали продолжившееся повышение стоимости фьючерсов на «черное золото». Между тем, контракты на нефть сорта Brent сумели превысить очередную значимую отметку $78 за баррель. Таким образом, они вновь торгуются на расстоянии однодневного движения от своего долгосрочного максимума. Поэтому в ближайшие дни они могут в очередной раз проверить на прочность важный уровень сопротивления, расположенный в районе $80.

Вероятный пробой указанного значения вполне может стать стимулом для обновления исторического максимума в рублевом индексе МосБиржи. Конечно, этого никак нельзя сказать про долларовый индекс РТС.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 6.7 п., или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка выглядели представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, —3.00%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —2.22%), ВТБ (VTBR RM, —1.83%). Эти бумаги продолжают оставаться под давлением, несмотря на то, что угроза введения американских санкций против российского суверенного долга и отечественной банковской системы оказалась отсрочена на пару месяцев. Среднесрочная техническая картина во всех указанных акциях по-прежнему выглядит негативной.

Акции Транснефть-ап (TRNFP RM, —3.80%) вчера обновили свой двухлетний минимум. Долгосрочная слабость этих бумаг в значительной мере обусловлена тем, что компания-эмитент оказывает свои услуги на основе регулируемых государством тарифов. Их индексация длительное время сдерживается с целью ограничения официально признанного уровня инфляции.

Вчера утром мы говорили о том, что состоявшийся накануне спекулятивный взлет стоимости акций «Мегафона» (MFON RM, —20.61%) не был подтвержден высокими торговыми оборотами и может оказаться неустойчивым. Кроме того, достаточно тревожным сигналом выступило известие о том, что два топ-менеджера «Мегафона» продали все принадлежавшие им акции. В ходе вчерашних торгов указанные бумаги растеряли весь свой недавний прирост и закрепились существенно ниже недавней значимой технической поддержки, располагавшейся в районе 550 руб.

Существенно сильнее рынка торговались акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +3.31%). Вчера они вышли на четвертое место по оборотам среди акций на Московской бирже. Информационным поводом для наблюдавшейся активизации покупок в этих бумагах послужило улучшение рекомендации по ним с «продавать» до «держать» со стороны одного из крупнейших американских инвестиционных банков. Рост стоимости авиатоплива и слабые полугодовые финансовые результаты уже учтены в стоимости этих бумаг. Однако не стоит забывать о том, что в следующий пакет санкций против РФ могут быть включены адресные ограничительные меры против эмитента. Ранее в СМИ уже появлялось несколько противоречивых заявлений на эту тему.

Отметим также позитивную динамику акций Лукойл (LKOH RM, +1.37%), которые вчера сумели обновить свой исторический максимум. Нефтяная компания объявила о начале долгосрочной программы обратного выкупа собственных акций с открытого рынка на внушительную сумму до $3 млрд. Указанная программа продолжится в срок до конца 2022 года.

Указанное решение принято в рамках корпоративной политики возврата капитала акционерам. В связи с этим фактором акции «Лукойла» будут пользоваться прямой и косвенной поддержкой в течение нескольких ближайших лет.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в пределах 0.1%. Фьючерсы на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на золото повысились в цене на 0.5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0.1%. Гонконгский Hang Seng просел на 0.8%.

Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное.