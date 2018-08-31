Перед открытием российского рынка в заключительный торговый день недели внешний фон оцениваем как умеренно негативный. Представитель ЕС вчера сообщил о готовности отменить ввозные пошлины на промышленные товары из США, в том числе автомобили, в ответ на подобное встречное действие, что могло вызвать бурную положительную реакцию на мировых площадках, но Вашингтон нарушил планы покупателей, назвав предложение «недостаточно хорошим». Тем самым, вероятно, стоит пересмотреть ожидания относительно внешней торговли между США и ЕС.

Возникает закономерный вопрос – что может быть лучше, чем обнуление пошлин, тем более, что сейчас тариф на ввоз американских автомобилей в Европу составляет 10%, а для европейских авто в обратном направлении 2.5%, то есть выигрыш для США более очевиден. Остается только ожидать разъяснений, что же является достаточно хорошими условиями для Трампа в данный момент. В ходе вчерашнего интервью для Bloomberg президент говорил о торговых противостояниях не только с ЕС, но и Китаем. Фактически, было подтверждено введение самых объемных пошлин на $200 млрд после 6 сентября, когда закончится общественное обсуждение вопроса, хотя надежд на их отмену или перенос после неудачных переговоров с КНР было немного. Коррекция по мировым индексам в ближайшие дни выглядит основным сценарием, избежать которого будет сложно и российским бенчмаркам, несмотря на продолжение сырьевого ралли.

Нефть продолжает уверенный рост. Аргумент о снижении поставок со стороны Ирана не подтвержден цифрами – согласно последнему отчету МЭА от начала августа, экспорт из региона сократился всего на 90 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем. Основные покупатели — Китай и Индия (на них приходится 75% импорта) даже нарастили закупки. Поэтому движение, во-многом, спекулятивное. Учитывая, что отношения Пекина и США сейчас довольно непростые, поставки иранской нефти могут продолжаться и после введения дополнительных ограничений. К тому же, в рамках соглашения ОПЕК добыча может быть увеличена в короткие сроки для устранения дефицита.

Рубль по-прежнему выглядит неустойчиво, едва ли не каждый день поступают негативные новости с развивающихся рынков. Накануне Аргентина вынуждена была повысить ключевую ставку до угрожающих 60%.

Отчет за 1П 2018 представила вчера «АФК Система». Выручка увеличилась на 10% за счет сильных показателей ключевых активов, но компания вновь не получила прибыли, а долг по-прежнему остается большим – есть прогресс только по снижению затрат на его обслуживание за счет перекредитования.

Акции «Мегафона» потеряли 20% на фоне продажи бумаг топ-менеджерами компании и в условиях очень низкого free-float, поэтому с данными акциями работать больше не стоит.

Сегодня ожидаем советы директоров «Лукойла» и «Роснефти».