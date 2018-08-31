В четверг нефтяные цены пытались продолжить рост, внутри дня обновляли локальные максимумы, однако завершили день практически без изменений с совсем незначительным повышением. День начался с отметки $77,6 за баррель марки Brent. К вечеру цена поднималась до $78,2 – максимума с 11 июля, но к самому концу дня снизилась к $77,65. Уже в пятницу утром последовала очередная попытка роста к $77,9. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $77,1-78,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $70,5-79,3. Вечером ожидается публикация статистики нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Неделей ранее их число снизилось на девять единиц, с 869 до 860 штук.

В четверг основные мировые фондовые индексы закончили день снижением. В частности, американские рынки также прервали свое ралли и немного откатились от исторических максимумов. На инвесторов удручающе повлиял обвал аргентинского песо, и они вновь задумались о рисках. Снизились на этом фоне и российские бумаги. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,75%, долларовый индекс РТС снизился сильнее, на 0,87%. Среди лидеров снижения: «Транснефть» (-3,8%) и «Сафмар» (-3,18%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,53%. Утром пятницы большинство рынков АТР снижалось на 0,1-0,9%. Исключением стал японский Nikkei 225, который прибавлял скромные 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2,907 пунктов, на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Внешние факторы перед открытием российского рынка акций не дают четких сигналов. Многое будет зависеть от развития ситуации на других рынках стран с формирующимися рынками, внимание в первую очередь будет приковано к Аргентине. В этой ситуации мы ожидаем нейтрального открытия рынка. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2310-2355 пунктов, по индексу РТС — 1065-1085 пунктов. Публикации отчетности российских эмитентов сегодня не ожидаются.

Под давлением накануне оказался и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подрожал до 68,2375 руб. (+29,75 коп.), а европейская валюта выросла до 79,6275 руб. (+4,25 коп.). Умеренно растущая утром нефть могла бы оказать поддержку рублю на открытии, но она последнее время – далеко не самый важный фактор в курсообразовании. Валютные спекулянты будут пристально следить за ситуацией в Аргентине. Поможет ли песо рост процентной ставки с 45% до 60%, самого высокого в мире показателя, окажет ли экстренную помощь МВФ. До открытия торгов в Южной Америке мы ожидаем в целом нейтральный ход торгов рублем. По прогнозам Альпари, ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 67,6-68,9 руб., для европейской валюты — 78,8-80,4 руб.