В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги “Полюса” (+2,12%) и акции “РусГидро” (+1,85%). Котировки “Роснефти” потеряли чуть менее 0,1%. В лидерах падения были акции “Мосэнерго” (-3,18%) и бумаги “ФосАгро” (-2,76%).

С технической точки зрения бумаги “Роснефти” в последние дни с трудом продолжают рост и сформировали “медвежью” дивергенцию с индексом RSI как на дневном, так и на недельном графике. При закреплении ниже 431 руб. бумаги могут скорректироваться в район 420 руб. При благоприятном внешнем фоне, однако, можно попробовать сыграть на отскок наверх и еще одну попытку закрепиться выше 440 руб с установкой стоп-лосса в районе 430 руб.



