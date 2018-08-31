Накануне американские фондовые индексы предприняли очередную попытку переписать исторические максимумы, но новое заявление Трампа в адрес Китая резко остудило пыл инвесторов, после чего биржи закрылись с потерями в пределах 0.5%. Президент США заявил о готовности уже на следующей неделе анонсировать новые торговые пошлины для китайских товаров объёмом в 200 млрд. долларов. Риски дальнейшей эскалации торговой войны, в которую до сих мало кто хочет верить, опять подскочили до небес. Пока это всё не сильно пугает американских инвесторов, хотя по всем остальным биржевым площадкам в мире распродажи усиливаются. Если и на американском фондовом рынке начнётся коррекция, распродажи акций по всему миру только усилятся.

Европейские рынки сегодня падают почти на 1%, в лидерах снижения биржа Италии из-за усилившихся распродаж в сегменте долга этой страны. Испанский долговой рынок тоже находится под давлением из-за ситуации в Турции, которая угрожает финансовому сектору ЕС. Если биржевой индекс Италии закроет сегодняшний день с потерями более 1%, это будет минимальное закрытие недели за последние полтора года.

Продолжает накаляться ситуация в Аргентине. Страна практически стоит в одном шаге от очередного дефолта. Центробанк этой страны, чтобы предотвратить обвальное падение валюты, поднял ключевую ставку до 60%, что является самоубийством, но выхода уже нет. Вслед за Аргентиной и Турцией резко ухудшается ситуация в Бразилии и Индии и все эти риски рано или поздно приведут к расшатыванию мировой финансовой системы. То, что сейчас происходит в мире – самое настоящие зарождение нового мирового финансового кризиса.

Торги в азиатском регионе завершились в последний рабочий день недели негативной динамикой. Сводный индекс азиатского региона сегодня потерял 0.5%, причём именно китайские индексы просели почти на 0.6%, а японский Никкей показал нейтральную динамику, но почти на 1% отступил от максимума текущей недели.

Российские биржевые индексы сегодня в первой половине дня торгуются вразрез внешнему фону. Так, рублёвый индекс Московской Биржи прибавляет скромную 0.1%, достигая 2332 пунктов, а валютный РТС показывает рост на 0.6%, до 1080 пунктов. Из-за небольшого укрепления национальной валюты сегодня наблюдается небольшая фиксация прибыли в акциях российских экспортёров, зато акции Сбербанка после вчерашнего падения на 3% сегодня отыгрывают почти 1.3%. Чуть лучше рынка выглядит сектор электроэнергетики, такие акции, как ФСК, РусГидро, ОГК-2 прибавляют по 1.5-2%.

На рынке сырья сегодня нейтральная динамика. Индекс промышленных металлов торгуется вблизи вчерашнего закрытия. Цены на медь сползают на 0.2%, алюминий подрастает на 0.3%, никель теряет почти 1.5%. Драгоценные металлы торгуются вблизи вчерашнего закрытия. Цена тройской унции золота консолидируется на уровне 1200$. Цена нефти марки Brent растёт на 0.2%, до 77.7$ за баррель.

Российский рубль в паре с долларом сегодня в первой половине дня сумел укрепиться почти на 0.5%, до 67.9, что идёт вразрез динамики всех остальных высокодоходных валют.

Ключевая валютная пара евро/доллар из-за распродаж на рынке долга Испании и Италии сегодня снижается на 0.3%, до 1.165. Валюты Индии, ЮАР и Турции продолжают падать, и отток капитала со всех развивающихся рынков пока только усиливается. Аргентинский песо рухнул до нового исторического минимума к доллару.

В понедельник в США выходной, поэтому сегодня мы можем увидеть усиление продаж на американском фондовом рынке, а значит, до конца дня не стоит ждать существенного восстановления биржевых индексов по всему миру.