В пятницу, 30 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 68 коп. (-1,01%), до 67,35 руб., курс евро – на 125 коп. (-1,58%), до 78,37 руб.

В последний день предыдущей рабочей недели и августа курс рубля закрылся ростом, а по итогам недели и месяца – снижением. В августе российская валюта подешевела к доллару на 8%. Нисходящая коррекция по турецкой лире положительно сказалась на валютах развивающихся рынков. ЦБ Турции предпринимает меры по нормализации ситуации на валютном рынке, а правительство пообещало снизить налоги на депозиты в национальной валюте.

Удивляет то, что по итогам пятницы рубль укрепился к иностранным валютам на фоне общего укрепления доллара США, снижения стоимости нефти и бегства от рисков. Индекс RGBI вырос на 0,16%, до 134,05. Мне неясно, чем инвесторы и трейдеры руководствовались в пятницу, покупая рубль перед длинными выходными в США и Канаде, а также учитывая неопределенность в сфере международной торговли между США и Европой, Китаем, Канадой.

В понедельник на торгах в Азии доллар торгуется в плюсе ко всем основным валютам за исключением йены. Стоимость барреля Brent упала на 0,27%, до $77,46. До 6-7 сентября остается мало времени. Считаю, что Московская биржа откроется ростом по доллару и евро. Сегодня в Штатах биржи не работают, поэтому активность на европейских биржах, скорее всего, будет невысокая. По-прежнему для рубля на ближайшую неделю не вижу положительных факторов. После 7 сентября рублю будут оказывать поддержку циклы, по ним рубль может укрепляться до середины октября.

Циклы строятся по историческим данным. Из временного ряда методом Фурье выделяются основные циклы и на базе выбранных периодов строится композит в будущее. Не факт, что выбранные периоды совпадут с будущими событиями. Геополитика круче циклов, поэтому она может изменить движение цены в любом направлении.

От пары доллар/рубль жду восстановления до 67,93 руб, а от пары евро/рубль – до 79 руб.