Российский фондовый рынок пытается расти даже при негативном внешнем фоне и внутренних противоречиях. На прошлой неделе появился спрос во втором эшелоне, чего не было почти все лето. Первые торги сентября индекс МосБиржи может начать попыткой роста в среднем на 0,1%-0,2%, но скорее всего импульс быстро угаснет. День, с большой долей вероятности, сложится в «боковике» для рублевого индикатора и границах 2330-2355 пунктов. Расти до небес на сегодня оснований нет, но и нефть в «красном», и закрытые американские площадки не оставляют вариантов.

На текущий момент у отечественного рынка есть один веский аргумент для сохранения в относительном равновесии: дорогая нефть в рублевом эквиваленте. Все остальное, видимое на краткосрочном и долгосрочном горизонте — минорное, начиная от осязаемых рисков ужесточения в плане санкций для России и заканчивая возможными осложнениями в мировой торговле.

На протяжении недели стоит внимательно наблюдать за США, где Дональд Трамп может объявить о введении новых пошлин на товары китайского производства. В обсуждениях фигурирует широкий список наименований, на данные меры может среагировать юань, который потянет за собой товарный рынок и валюты развивающихся экономик.

Иными словами, понедельник на этой неделе дан рынкам «на раскачку», дальше времени для размышлений и наблюдений будет мало.