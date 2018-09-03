В понедельник внешний фон носит смешанный характер. США сегодня празднуют День труда, американские рынки отдыхают. В пятницу американские фондовые индексы в преддверии длинных выходных закрывались нейтрально. Азиатские индикаторы рынка акций сегодня снижаются, такая же участь ожидает большинство развивающихся рынков, поскольку инвесторы негативно оценивают перспективы торгового противостояния между США и Китаем, а также возможность сдерживания паники в некоторых развивающихся странах. К слову, в начале сентября ожидается введение новой порции пошлин для Китая на общую сумму $200 млрд.

Таким образом предполагается, что рублевый фондовый индекс МосБиржи в понедельник споткнется об отметку 2350 п. и не сможет продолжить движение к более высоким уровням. Пара USD/RUB, вероятно, на бирже в Москве попытается удержаться в границах локального диапазона 67.5-68 руб./$, но на дальнейшее укрепление у рубля сегодня шансов не так уж много.

По-прежнему рублю весомую поддержку оказываются высокие нефтяные котировки — эталон Brent торгуется выше $77 за баррель.