Фаза роста на рынке нефти приостановилась. За последние 3 недели котировки прибавили около 10%, так что фактор обыкновенной технической перекупленности начал играть свою роль. Кроме того, вновь начал расти индекс доллара в мире.

Нефтяные котировки в пятницу немного снизились на фоне опубликованных данных о росте добычи ОПЕК. Reuters сообщает со ссылкой на свои расчеты, что добыча стран ОПЕК выросла до максимального в 2018 г. уровня 32,79 млн б/с (баррелей в сутки), несмотря на снижение добычи в Иране. Уровень добычи августа превысил пересмотренные результаты июля на 220 000 б/с.

Самый сильный рост нефтедобычи пришелся на Ливию, где объем производства остается непостоянным из-за беспорядков. Показатель в Нигерии вырос на 30 000 б/с, Саудовская Аравия немного нарастила добычу до 10,48 млн б/с.

Самое масштабное снижение производства среди государств с низким уровнем добычи ожидаемо пришлось на Иран, где показатель снизился на 150 000 б/с из-за скорого вступления в силу санкций.

Одним из важных факторов, который может негативно повлиять на сырьевые товары и нефть в том числе, является риск расширения пошлин США в отношении китайских товаров еще не $200 млрд (дополнительно к введенным на $50 млрд). Как сообщает Bloomberg, президент США Дональд Трамп намерен уже на этой неделе ввести новые 25%-ые пошлины на большой перечень товаров из КНР. Официальное объявление о новых пошлинах ожидается не позднее 6 сентября.

Если риск расширения протекционистских мер со стороны США реализуется, то это в моменте может привести к ослаблению юаня, что было бы очень негативно для commodities.

Ожидаю, что фаза роста на рынке нефти может временно приостановиться, даже несмотря на риски снижения добычи и экспорта из Ирана.



