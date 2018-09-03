В пятницу, 31 августа, Газпром провел телеконференцию, посвященную результатам компании за 2к18 по МСФО. Ниже представлены ее ключевые моменты.

— Прогноз по дивидендам (без изменений в годовом сопоставлении, на уровне 8,04 руб./акцию) был подтвержден. Однако компания не исключает, что руководство компании может предложить повысить дивиденды за 2018 г. в годовом сопоставлении. На наш взгляд, наиболее вероятно, что дивиденды будут повышены только начиная с 2020 г., кода завершится текущий инвестиционный цикл.

— 5 сентября Правление Газпрома обсудит корректировку бюджета на 2018 г. Компания может направить профицит на ремонт и содержание инфраструктуры, используемой для добычи и транспортировки газа.

— Газпром не остановил свою программу заимствований, однако компания решила не увеличивать свою позицию в некоторых долговых инструментах, чтобы исключить любые возможные риски заморозки ее денежных средств. Тем не менее, компания не видит никаких рисков в связи со снижением темпов или сворачиванием программы заимствований.

— Слушание по делу заморозки активов Газпрома состоится в суде Лондона 4–5 сентября.

— Официального расписания слушаний в Стокгольмском арбитраже пока нет.

— За январь–август этого года добыча газа выросла на 7,5% г/г, до 325 млн куб. м; экспорт газа в Европу увеличился на 5,6% г/г, до 133 млн куб. м.

— В третьем квартале компания не ожидает какого-либо существенного снижения экспорта газа в Европу. Спрос Газпром оценивает как высокий – на уровне 520–550 млн куб. м в сутки. Общий объем поставок газа в Европу может достигнуть 195–200 млрд куб. м, причем средняя цена может составить 230–240 долл. за тыс. куб. м.

— Газпром и CNPC продолжают обсуждать условия и сроки поставок в Китая с Дальнего Востока.

Наш комментарий: Несмотря на заявление компании о том, что руководство может предложить повысить дивиденды, мы сохраняем консервативный взгляд в отношении дивидендов компании за 2018 г. и полагаем, что они останутся на уровне прошлого года – 8,04 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 5,4% при текущей рыночной цене. При этом мы все же не исключаем некоторый рост дивидендов за год, что могло бы оказать поддержку котировкам акций компании.

Ранее компания отмечала, что объем ее поставок в Европу может превысить 200 млрд куб. м, поэтому ее новый прогноз выглядит консервативным.

Что касается потенциальной корректировки бюджета в сентябре, мы полагаем, что Газпром может снова повысить свой прогноз по капиталовложениям на год (недавно он был повышен на 45 млрд руб.), как это происходит при каждом пересмотре бюджета с 2012 г. В этом году значительная генерация свободного денежного потока на фоне высоких операционных объемов может привести к росту капиталовложений, при этом компания говорит и о возможности дополнительных инвестиций на ремонт и содержание.

В целом мы считаем новость нейтральной.