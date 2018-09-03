В пятницу средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа снизилась примерно на 10 бп, до 6,17%, а закрытие произошло на отметке 8,23%. Банки не рефинансировали свои обязательства по операциям репо перед Федеральным казначейством в размере 350 млрд руб., что обусловило снижение остатков средств на корсчетах до 1,9 трлн руб. (-430 млрд руб. в пятницу). В то же время объем средств, размещенных Казначейством на депозитах в банках, не изменился, оставшись на уровне 916 млрд руб. Ставка однодневного репо под залог ОФЗ выросла примерно на 10 бп; RUONIA, как мы полагаем, также повысилась. Таким образом, однодневный базис в пятницу мог вернуться к отметке —100 бп. Ставки кросс-валютных свопов по итогам пятницы практически не изменились, тогда как месячная и 3-месячная ставки NDF снизились на 20 бп и 10 бп соответственно на фоне укрепления рубля. В то же время кривая процентных свопов сместилась вверх на 13–17 бп, причем годовая ставка закрылась на уровне 8,60%. 3-месячная MosPrime осталась без изменений на уровне 7,66%, тогда как 3x6 FRA повысилась на 15 бп, до 8,30%.

В отличие от рынка кросс-валютных свопов, в процентных свопах отсутствие иностранных игроков приводит к заметному снижению ликвидности на стороне предложения, в связи с чем мы считаем, что пятничная динамика в данном сегменте в значительной степени носила технический характер. Исходя из этого, можно предположить, что дальнейшее расширение базиса тоже будет зависеть от присутствия (или отсутствия) на рынке нерезидентов. Однако разница между 3x6 FRA и 3-месячной ставкой MosPrime, на наш взгляд, слишком велика: в данный момент в нее заложено повышение ключевой ставки примерно на 50 бп к концу года.