В пятницу торги по золоту проходили в боковом диапазоне в пределах $1 198-1 209 за унцию на фоне падения курса EUR/USD с 1,171 до 1,159. Примечательно, что утром в пятницу, пока пара EUR/USD оставалась стабильной, желтый металл сумел подорожать почти на $10 до $1 209 за унцию на фоне укрепления иены, с которой у золота прослеживается прямая корреляция (оба этих актива рассматриваются в качестве защитных). Как сообщают сегодня наши аналитики по валютному рынку, Дональд Трамп в четверг выразил готовность ввести дополнительные пошлины на китайский импорт объемом $200 млрд., как только завершится период подачи комментариев представителей бизнеса и общественности (6 сентября). Это оказало поддержку защитным активам утром в пятницу. Пожалуй, в этот момент золото впервые позитивно отреагировало на эскалацию торговых войн. Ранее опасения, связанные с торговым противостоянием, вызывали снижение интереса к рискованным активам и способствовали укреплению доллара, т. к. США воспринимаются как бенефициар торговой войны. В пятницу стало ясно, что золото действительно готово позитивно реагировать на угрозу торговых войн, но только в условиях стабильного курса EUR/USD.

Во второй половине дня в пятницу вновь усилилась обеспокоенность, связанная с торговым противостоянием США и ЕС: Дональд Трамп заявил, что ЕС ведет себя "почти так же плохо, как и Китай" и что сделанное союзом предложение отменить пошлины на автомобили было "недостаточно хорошим". В итоге евро упал на 0,6%, уведя за собой вниз цены на золото. Еще одним фактором, отрицательно сказавшимся на золоте и евро, стало понижение вечером в пятницу агентством Fitch прогноза по кредитному рейтингу Италии до "негативного". Напомним, Италия — третья по величине экономика еврозоны и одна из самых закредитованных. Учитывая это, а также тот факт, что экономические проблемы Турции далеки от разрешения, а ЕС является крупнейшим кредитором Турции, можно предположить, что евро, скорее всего, останется под давлением и пара EUR/USD может сдвинуться к отметке 1,1550, несмотря на вялую торговую активность, связанную с празднованием в США Дня труда.

Как следствие, цены на золото могут утратить позитивный импульс, наблюдавшийся сегодня утром, и к вечеру скорректироваться к $1 195 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



