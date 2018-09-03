Прошедшая неделя для российского рынка акций оказалась волатильной. Тем не менее фондовые индексы РТС и МосБиржи продемонстрировали восходящую динамику, прибавив за период 2,6% и 2,9% соответственно. Рубль закрылся на отметке 67,47, подешевев на 0,6% по отношению к доллару США.

Согласно данным EPFR Global, по итогам недели, завершившейся 29 августа, чистый отток из фондов, ориентированных на Россию, составил 34,1 млн долл. При этом чистый отток из фондов, специализирующихся исключительно на российском рынке, составил 7,5 млн руб.

Нефтяные котировки Brent завершили неделю ростом, прибавив 2,1% на публикации данных Минэнерго США о снижении коммерческих запасов за неделю на 2,6 млн барр. (при ожиданиях их сокращения на 1,5 млн барр.). Падение запасов нефти было обусловлено резким снижением чистого импорта (на 657 тыс. барр./сутки) вследствие очередного урагана в Мексиканском заливе. Кроме того, дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказала информация о том, что Иран снижает поставки нефти на мировой рынок более быстрыми темпами по мере приближения сроков введения санкций со стороны США.

Настроения на глобальных площадках были обусловлены главным образом развитием событий вокруг торговой политики США. Белый дом готовится официально на этой неделе ввести новые пошлины на китайский импорт в объеме 200 млрд долл. Также американский президент Д. Трамп пригрозил выходом США из состава ВТО и ведением новых пошлин в отношении Канады. Кроме того, предложение Евросоюза «снизить до нуля» импортные пошлины на автомобили из США взамен отмены пошлин на сталь и алюминий Д. Трамп назвал «недостаточно хорошим», поскольку спрос в ЕС на машины из США невелик.

В результате обострившиеся опасения относительно перспектив усиления торговых войн спровоцировали снижение аппетита к рисковым активам. Глобальные рынки завершили неделю разнонаправленной динамикой. Американский индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,9%, в то время как европейский индекс STOXX Euro 600 скорректировался вниз на 0,3%, а индекс развивающихся стран MSCI EM вырос на 0,5%. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также не продемонстрировали однозначной динамики: китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, японский Nikkei 225 поднялся на 1,2%.

На прошлой неделе мировые рынки сохраняли умеренный оптимизм, несмотря на негативные новости из Турции, Аргентины и Италии. Американская экономика по-прежнему показывает значительный подъем (за второй квартал ВВП вырос на 4,2%). С наступлением сентября мы ожидаем роста волатильности.

Сырьевые товары продемонстрировали небольшое снижение на фоне стабильного доллара США и укрепляющегося юаня. Возможное сокращение предложения нефти со стороны Ирана поддерживает котировки. Цены на золото остаются на низком уровне из-за стабильно сильного доллара США.

Российский фондовый рынок показал значительный рост. Наибольший вклад внесли компании нефтяного сектора, которые в условиях ослабления рубля показали ощутимый рост финансовых показателей за второй квартал. Спрос на бумаги компаний-экспортеров, на наш взгляд, продолжит повышаться на фоне ужесточения риторики о санкциях.