Торговые войны по-прежнему оказывают давление. После существенной просадки в августе валюты EM, возможно, останутся под давлением в ближайшие недели на фоне опасений относительно торговых войн и финансовых кризисов в Аргентине и Турции. Напряженность в торговых вопросах может вновь усилиться на этой неделе на фоне ожидаемого введения дополнительных 25% пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд, поскольку Пекин, скорее всего, ответит встречными мерами. Введение пошлин США, скорее всего, усилит опасения относительно замедления роста китайской экономики, которая уже страдает от усиления глобального протекционизма, судя по данным PMI в производственном секторе от Caixin: темпы роста снизились до минимального с июля 2017 г. уровня, экспортные заказы сокращаются 5-й месяц подряд. Не способствует оптимизму и то, что торговые переговоры США и Канады на прошлой неделе не привели к каким-либо договоренностям – повышает вероятность исключения Канады из нового НАФТА.

Кризисы в Аргентине и Турции усугубляют ситуацию. В дополнение к торговым войнам, аппетит к риску остается под давлением кризисов в Аргентине и Турции, которые по-прежнему далеки от разрешения. Небольшим поводом для передышки в случае с Аргентиной служит визит ряда представителей правительства в МВФ – хотя пока не ясно, будет ли этого достаточно, чтобы остановить обвал песо (ослабилось на 20% к доллару США на прошлой неделе). Вместе с тем турецкая лира (-9% на прошлой неделе) продолжила дешеветь и сегодня (еще на 1.4%), реагируя на ускорение инфляции в августе на 18% г/г до максимального уровня с 2003 г.