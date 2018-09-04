Цены на нефть накануне поднялись в область двухмесячных максимумов, но удержаться у пиков не сумели. Утром во вторник, 4 сентября, баррель североморского сорта Brent стоит $78,08 и чуть отступает.

«Быков» в нефти поддерживают сейчас новости из Ирана и Ливии, которые оставляют место для покупок в сырье. Так, постоянно возникающие сбои с поставками нефти из Ливии вместе с потерей Ираном возможности открыто экспортировать свое сырье создают на рынке мирового предложения некий вакуум, который в моменте невозможно «закрыть» мерами ОПЕК+. Это, в общем и целом, долгосрочный фактор влияния, который может толкнуть цену на баррель Brent выше $80.

С другой стороны, торговая война между Китаем и США также создает немалые риски для расширения сырьевых покупок, и потенциал осложнений здесь значительно выше, чем где бы то ни было. Помимо этого, Индия и Китай работают над тем, чтобы понемногу покупать иранскую нефть даже после ноября, когда санкции США вступят в силу.

Иными словами, на площадке сейчас слишком много «если», и рынок движется туда, куда проще. В этом свете покупательский импульс может толкнуть баррель к обновлению пиков, но на максимумах нефть вряд ли долго удержится. Торги вторника для барреля Brent пройдут в пределах $77,85-78,55, статистика по запасам сырья в США на этой неделе будет публиковаться с опозданием на день из-за нерабочего понедельника.