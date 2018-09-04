В понедельник, 3 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 57 коп. (+0,84%), до 68,12 руб., курс евро – на 77 коп. (+0,99%), до 79,14 руб.

Торги на Московской бирже по доллару и евро открылись и закрылись повышением. На фоне сниженной активности участников рынка из-за выходного дня в США и Канаде, российская валюта подешевела к доллару на 0,84%, к евро – на 0,99%. За ослаблением рубля никаких новостей не стояло. Он неоправданно укрепился к иностранным валютам в пятницу, поэтому рост рублевых пар расценивайте как поиск рынком точки равновесия. Такое мы уже видели на уровне 62,50 руб. за доллар США.

Во вторник, 4 сентября, на торгах в Европе ожидается спокойная торговля. Полагаю пара доллар/рубль до американской сессии останется торговаться в районе 68 руб., а пара евро/рубль – в области 79 руб. Всплеск волатильности на всех биржах ожидается после публикации американской статистики и поступления новых новостей из США по торговым отношениям с Китаем и Канадой. К закрытию дня от пары доллар/рубль жду повышения до 68,40 руб., а от пары евро/рубль – до 79,87 руб.