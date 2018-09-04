Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.3%, около отметки 2350 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2330 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2360, 2380 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое повышение в район 2360 п. Этому способствует вчерашнее улучшение настроений на нефтяном рынке, которое пока еще не отыграно в должной степени.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на отечественный рынок акций также может оказать публикация блока статистических показателей в США (17.00 мск.). Среди прочих данных он будет включать июльскую статистику по изменению расходов на строительство за океаном.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.01%) и РТС (-0.65%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Заметное понижение долларового индекса РТС было обусловлено сугубо утренним ослаблением отечественной валюты по отношению к доллару США. В то же время рублевый индекс МосБиржи на протяжении всего дня неуверенно балансировал на грани положительного и отрицательного отклонения.

Таким образом, на отечественном рынке акций вчера выдалась на редкость спокойная, и даже откровенно скучная торговая сессия. Для этого имелись значимые предпосылки. В связи с праздничным днем в США присутствие нерезидентов на российских торгах существенно сократилось. По этой же причине за океаном не публиковалась макроэкономическая статистика. Минувший день также оказался крайне небогат на важные корпоративные новости.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно сильнее рынка вчера выглядели многие представители нефтяного сектора: Лукойл (LKOH RM, +0.59%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.94%), Роснефть (ROSN RM, +0.70%), Татнефть-ао (TATN RM, +0.66%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.35%), Башнефть-ап (BANEP RM, +1.21%). Этому способствовало очередное обновление среднесрочного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Вчера они сумели превысить ближайшую значимую отметку $78 за баррель. Дополнительным стимулом для покупок в бумагах нефтяной компании «Лукойл» выступило сообщение эмитента о начале реализации программы обратного выкупа собственных акций и АДР на открытом рынке. Защитные бумаги Сургутнефтегаз-ап традиционно пользовались спросом на фоне ситуативного ослабления курса рубля по отношению к доллару США.

Стоит также отметить выборочные покупки, наблюдавшиеся в секторе электроэнергетики: Россети-ао (RSTI RM, +2.92%), Россети-ап (RSTIP RM, +4.23%), Мосэнерго (MSNG RM, +3.85%), ОГК-2 (OGKB RM, +3.41%), ТГК-1 (TGKA RM, +3.95%). Очевидно, спрос на эти бумаги был связан с ожиданиями назначенного на сегодня совещания по развитию электросетевого комплекса у Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. По итогам этого мероприятия могут быть скорректированы регулируемые тарифы и льготы на отдельные услуги сетевых компаний.

Акции Газпром (GAZP RM, —0.81%) вчера не сумели закрепиться выше важного долгосрочного уровня сопротивления, расположенного в районе 150 руб. Скорее всего, в ближайшие дни мы еще увидим новые попытки пробоя указанной отметки. Вероятно, вчерашнюю активность покупателей в этих бумагах охладили слухи о возможном увеличении действующей программы заимствования эмитента на 2018 год. Она может возрасти на 100 млрд руб.

Кроме того, с 1 сентября и до конца текущего года вступили в силу поправки в налоговый кодекс РФ в части повышения ставки НДПИ для «Газпрома». Таким образом, правительство сумеет компенсировать выпадающие доходы бюджета, образовавшиеся в результате «заморозки» размера дивидендов газовой монополии за 2017 год на уровне 8.04 руб. на акцию. Вместе с тем, миноритарные акционеры «Газпрома» не получат никаких дополнительных доходов.

Взаимосвязанные низколиквидные бумаги М.Видео (MVID RM, —4.71%) и САФМАР-ао (SFIN RM, —2.54%) отступили от достигнутых накануне среднесрочных максимумов. Таким образом, их вчерашнее падение носило сугубо коррекционный характер. Ранее эти бумаги пользовались спросом в связи с новостью о закрытии сделки по поглощению Группой «М.Видео-Эльдорадо» конкурировавшей торговой сети МедиаМаркт. После завершения указанной сделки промышленно финансовая группа САФМАР продолжает контролировать 38.2% акций ПАО «М.Видео».

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0.25%. Фьючерсы на нефть сорта Brent после вечернего прироста балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на золото лишь незначительно подешевели. Японский фондовый индекс Nikkei225 также незначительно понизился. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.6%.

С учетом вечернего повышения стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.