Рынок акций РФ немного подрастет, рубль останется под давлением на фоне слабости валют стран с развивающимися рынками. Сопротивление снижению рубля поддержит дорогая нефть.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается позитивное открытие рынка акций по индексу Мосбиржи — с повышением на 0,1-0,3% — около отметки 2350, оценил Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340 и 2330, а значимыми сопротивлениями станут отметки 2360 и 2380 по индексу, добавил он.

Сегодня на фоне продолжающейся турбулентности на рынках стран с формирующимся рынком рубль вновь может оказаться под давлением, оценивает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 67,4-68,8 рубля, для европейской валюты — 78,4-79,9 рубля, добавил он.

Прогноз по доллару на понедельник: 67,75-68,30 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые торги в США накануне не проводились из-за празднования в стране Дня труда.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,2-0,3%. Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,2%, японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, китайский Shanghai SE Composite Index вырос на 1,2%.

Стоимость нефти на утренних торгах понижалась на 0,1% до 78,07 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1583 доллара против 1,1614 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию понедельника изменился разнонаправленно по индексам на фоне ощутимого ослабления рубля к доллару и евро. По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,01% до 2346,08 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,65% до 1085,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 57 копеек — до 68,12 рубля, евро — на 77 копеек до 79,14 рубля.