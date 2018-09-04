По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на год вперёд в августе ожидаемо ускорились, до 9.9% г/г с 9.7% в июле. В дополнение к возросшим ценам на бензин, повышению показателя способствовал рост цен на мясо и мясную продукцию (39 из 100 респондентов отметили ускоренный рост цен в этой категории), что также подтверждается еженедельной официальной статистикой Росстата. Качественные оценки показали лишь небольшие изменения, по отношению к июлю.

Однако, зафиксированные изменения в ожиданиях, по нашему мнению, не в полной мере отражают совокупность всех возникших инфляционных рисков и, как следствие, индикатор имеет потенциал для ускорения в ближайшие месяцы. Во-первых, в моменте сезонная дефляция в плодоовощном сегменте оказывает сдерживающие воздействие на ожидания. Во-вторых, население все ещё плохо осведомлено о грядущем повышении НДС с 1 января 2019 года – только 4% опрошенных указывают этот фактор как потенциальный риск для будущего роста цен. В-третьих, учитывая адаптивную природу инфляционных ожиданий в России, дальнейшая подстройка цен под ослабление рубля будет провоцировать рост показателя.

Для Банка России такая динамика и риски дальнейшего ускорения – сигнал для сохранения жестких монетарных условий. Однако, планомерное отражение инфляционных рисков в ожиданиях позволяет регулятору не поднимать вопрос о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании 14 сентября.