Вчера задолженность банков перед ЦБ по кредитам 312-П (кредиты на один и более дней под обеспечение активами или поручительствами) сократилась до 303 млрд руб. (-94 млрд руб.). Стоит отметить, что банки используют данный инструмент не только для пополнения своих запасов денежных средств, но и в регуляторных целях – для выполнения соответствующего норматива краткосрочной ликвидности. Одновременно банки увеличили объем привлечения через репо с Федеральным казначейством (на 350 млрд руб., до 677 млрд руб.). В свете этого рублевые ставки однодневного репо снизились примерно на 10 бп. Сделки валютного свопа USDRUB вчера не проводились, поскольку рынок США был закрыт. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа EURRUB повысилась на 44 бп, до 6,67%. Ставки NDF на фоне ослабления рубля прибавили около 7–10 бп. Длинные ставки кросс-валютных свопов выросли на 4–6 бп. Ставки процентных свопов и FRA закрылись без изменений.

ОФЗ: без изменений. В отсутствие иностранных игроков оборот в секции суверенного долга на МосБирже вчера сократился до 11,7 млрд руб., из которых примерно две трети пришлось на флоутеры. В сегменте бумаг с фиксированным купоном движений практически не было. Индексируемые на инфляцию выпуски торговались разнонаправленно: более короткий ОФЗ-52001 (YTM 2,9%) укрепился на 0,2 пп, в то время как 10-летний ОФЗ-52002 (YTM 3,3%) скорректировался на те же самые 0,2 пп. Флоутеры завершили день на уровнях предыдущего дня.