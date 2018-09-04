На фоне паузы ЦБ в снижении ключевой ставки и рыночной волатильности ставки депозитов для физлиц ожидаемо начали расти, что может оказать давление на маржу банков.

Новость: Максимальная ставка розничных депозитов 10 крупнейших банков в конце августа составила 6.56%, следует из данных ЦБ. В последний раз такой уровень был зафиксирован в марте текущего года. Максимальные ставки у Сбербанка и ВТБ были повышены до 6.7%, Альфа-Банка – до 7.4%, Россельхозбанка – до 7.8%. В ходе недавней телеконференции по отчетности финансовый директор Сбербанка сообщил, что снижение ставок больше не ожидается, учитывая вероятность повышения ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. до конца года. Повышение депозитных ставок увеличит стоимость фондирования банков, что окажет давление на чистую процентную маржу в краткосрочной перспективе.