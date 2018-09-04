Американский рынок сегодня откроется после длинных выходных. Ключевой цифрой, публикуемой сегодня в 17:00, станет индекс деловой активности ISM в США. Мы ожидаем снижения данного индикатора на фоне ужесточения финансовых условий в США, что может оказать давление на доллар и вернуть пару EURUSD заметно выше отметки 1.16. Параллельно сегодня в Италии начинается предметное обсуждение бюджета 2019 года. Ранее вице-премьер Италии Маттео Салвани сообщал о том, что дефицит бюджета Италии может достигнуть 3% ВВП в 2019 году (максимальный разрешенный в ЕС уровень). Бюджетный процесс в Италии является одним из факторов риска для евро в ближайшие недели. Италия характеризуется высоким уровнем государственного долга (более 130% ВВП), и мягкая бюджетная политика может усугубить и без того сложную ситуацию.

Российская валюта продолжает сдержанное снижение в основных торгуемых парах. Сохраняющийся негативный настрой в отношении валют развивающихся рынков и риски усиления санкционной риторики со стороны США, не позволяют рублю воспользоваться позитивом нефтяного рынка. Рублевая стоимость нефти находится на исторических максимумах, торгуясь выше отметки 5340 руб/bbl по Brent. Давление на рисковые активы усугубляется темой торговых противоречий. Напомним, что в конце минувшей недели президент США заявил, что готов ввести дополнительные пошлины в отношении китайского импорта на сумму $200 млрд. долл. Решение по данному вопросу может быть анонсировано администрацией президента США 6 сентября. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 67.8-68.5.